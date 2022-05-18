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- Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı: Kendilerini patlatacaklardı
Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı: Kendilerini patlatacaklardı
Afrin’de canlı bomba eylemi hazırlığında olan 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı. Kadınların üzerinde 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı bulundu.
- 18.05.2022 - 16:24
- Güncelleme : 18.05.2022 - 16:50
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisini aldı.
2 kadın terörist yakalandı
Ekipler hemen operasyon için düğmeye bastı.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın terörist, eylemlerini gerçekleştiremeden yakalandı.
Kendilerini patlatacaklardı
Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi.