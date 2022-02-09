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Afrin'de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı
Münbiç'ten Afrin'e gelen terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.
- DHA
- 09.02.2022 - 17:06
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:13
İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı, Hatay Emniyeti tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.
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