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    Afrin'de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı

    Münbiç'ten Afrin'e gelen terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:13
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    Afrin'de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı

    İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı, Hatay Emniyeti tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Afrin de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı #1

    Afrin de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı #2

    Afrin de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı #3

    Afrin de 4 terörist patlayıcı ile yakalandı #4


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