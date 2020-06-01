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- Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı
Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı
Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 01.06.2020 - 18:37
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.