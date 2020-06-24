Dolar
6.8576
0.1752%
Euro
7.7535
0.0399%
Altın
1774.19
0.3206%
Borsa
115379.68
0.0354%
G. Altın
391.62
0.6005%
Bitcoin
64476.22
-2.4854%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.06.2020 - 14:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı #1

    Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, motosiklete yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

    Patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

    PKK, YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

    Afrin ilçe merkezinde 20 Haziran'da, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralanmıştı.

    YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

    Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı #2

    Görüş Bildir