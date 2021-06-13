Afrin'de terör saldırısıyla hayatını kaybeden 13 sivil toprağa verildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin dün bir hastaneye yaptığı saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi defnedildi.

PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, Suriye'deki Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin acil bölümüne isabet etti.

Saldırı sonucu, hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybedenler için bugün ilçede yüzlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Törene katılanlar gözyaşı dökerek teröre tepki gösterdi. 13 kişi, dualarla toprağa verildi.





















