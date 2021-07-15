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- Afrin'deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor
Afrin'deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.
- AA
- 15.07.2021 - 11:00
- Güncelleme : 15.07.2021 - 11:05
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.
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