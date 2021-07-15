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    Afrin'deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor

    Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.
    • AA
    • 15.07.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 11:05
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    Afrin'deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor

    Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Afrin deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor #1

    Afrin deki toplu mezardan çıkan ceset sayıları artıyor #2

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