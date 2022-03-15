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    Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

    Suriye'nin Afrin kentindeki görevlerini tamamlayan 203 komando, Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndaki görev yerlerine döndü. Komandolar, ayrı kaldıkları aileleriyle hasret giderdi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:18
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    Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

    Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütleri ile mücadelede 6 ay boyunca görev alan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 203 komando, yurda döndü.

    Bingöl'e gelen komandoları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri karşıladı.

    BÜYÜK SEVİNÇ

    Aileler, buluşmada büyük sevinç yaşadı.

    Ayrı kaldıkları aileleriyle hasret gideren komandolar, görenleri hüzünlendirdi.

    Eşlerine ve çocuklarına sarılan komandoların duygusal anlarına şahit olanlar hüzünlendi.

    Afrin den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu #1

    Afrin den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu #2

    Afrin den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu #3

    Afrin den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu #4


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