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Afşin Termik Santrali zehir saçıyor

Afşin Termik Santrali zehir saçıyor

Termik santrallere filtre takmaları için 6 ay süre verilmişti. Bu sürenin üzerinden aylar geçmesine rağmen Afşin Elbistan Termik Santrali'nde aynı görüntü var.