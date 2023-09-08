Afşin Yurdakul, Habertürk kanalına veda etti Habertürk programcısı ve gazeteci Afşin Yurdakul, 2013 yılından bu yana görev yaptığı Habertürk TV'den ayrıldı. Yurdakul veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Habertürk'te yaprak dökümü sürüyor...

Özellikle seçim sürecinde yaptığı yayınlarla gündem olan Habertürk'te bir isimle daha yollar ayrıldı.

Afşin Yurdakul veda etti

Uzun yıllar boyunca kanalda görev alan Afşin Yurdakul canlı yayında Habertürk'e veda etti.

Duygusal anlar yaşandı

Sunduğu programın sonunda duygusal bir konuşma yapan Yurdakul, tüm izleyicilere teşekkür etti.

"Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun"

Son yayının ardından izleyicilere veda eden Yurdakul, şunları söyledi:

Bugün bu ekranda son yayın. 10 yıl çok uzun bir süre. Bu ekrandayken hep krizlerle boğuştuk diyebilirim. Tüm birimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ediyorum. Bu kısım belki en duygulu olanı olacak, beni hep 'Dünyada en iyisi neredeyse git öğren evladım sonra gel ülkende hizmet et' diye yetiştiren rahmetli anneme ve canım babama teşekkür ediyorum. Bu meslek büyük bir kıskaçta, demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun. Allah'a ısmarladık.

Seçim sonrası ayrılık rüzgarı esti

Seçim sürecinin ardından ayrılıkların yaşandığı Habertürk'te tanıdık isimler bir bir görevlerinden ayrıldı.

Seçim sürecinde yaşanırken Habertürk yazarı Sevilay Yılman ve Ebru Baki kurumla bağını keserken, 14 Mayıs sonrasında sırasıyla gazeteci Fatih Altaylı, Kübra Par, Serap Belet ve Kürşad Oğuz da Habertürk'ten ayrılan isimler arasına katılmıştı.