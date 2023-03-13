Afşin'de TOKİ temelleri havadan görüntülendi! İşte son durum... Yaşanan depremin ardından Afşin'de saha çalışması tamamlanan bölgede atılan 2 bin 229 konutun temeli havadan kaydedildi.

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler 11 ili etkiledi.

Hayalet kentlere dönen şehirlerde enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bir yandan da çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Bir diğer yandan kentlerde kalıcı konutların da temelleri atılmaya başlanıldı.

"2 bin 229 konutun temeli atıldı"

İki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin'in ilçesinde de yaralar sarılmaya devam ederken, kalıcı konutlarla ilgili de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan ilçede, Afşin Belediyesi'nin 2021 yılında Türkiye tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasını tamamlaması ve Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ’ye devredilmesiyle 2 bin 229 konutun temeli atıldı.

Son durum görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 180 gün içerisinde konutların tamamlanması planlanan bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.