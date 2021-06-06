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Afyon Güney'de seçim sonuçları belli oldu

Afyon Güney'de seçim sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti ipi göğüsledi.