Afyon'da tedbirleri hiçe sayıp asker eğlencesi yapan gençler polise saldırdı

Afyonkarahisar’da korona kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapan bir grup kendilerine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı.

Afyonkarahisar’ın Esentepe Mahallesinde dün gece 24.00 sıralarında meydana gelen olayda, mahallesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir gurup gece yarısı yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi.

Mahallenin duruma tepki gösterip ihbarda bulunması sonrası Mahalle ve Çarşı Bekçileri şahısları uyardı.

ÖNCE BEKÇİLERE SONRA DA POLİSLERE SALDIRDILAR

Gençlerin bekçilere saldırması sonucu olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asker eğlencesi yapan gençler bu esnada polise de saldırarak bir polis memurunu kafasından yaraladı. Şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Korona tedbirlerini hiçe sayıp asker eğlencesi yapan gençler polise saldırdı VİDEO

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak asker eğlencesi yapan ve polise saldıran Muhammed Y., Halil İbrahim Y., Ramazan D. ve Ali Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahıslardan E.Ü., yaşının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.