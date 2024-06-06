Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ifadeye çağrıldı Irak uyruklu bir kişiye evraklarının tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği gerekçesi ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istendi.

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, kentte göçmenlere ait olduğu tespit edilen iş yerlerini ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Ancak Köksal'ın bu defa Afyonkarahisar Valiliği tarafından Erenler Mahallesi’nde Irak uyruklu bir kişiye ait spor salonunun mühürlenmesiyle ilgili ifadesini istedi.

Belgeler tamamlandı ancak işlemler ertelendi

Valilik tarafından gönderilen yazıda, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şahsın spor salonu açma talebine ilişkin gerekli belgelerin tamamlanıp belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak." şeklindeki ifadeler nedeniyle ruhsat verilmediği iddiaları yer aldı ve bu sebeple Başkan Köksal'dan ifade istenildiği belirtildi.

6 Haziran'a kadar ifade vermesi talep edildi

Valilikten Başkan Köksal’a gönderilen resmi yazıda, 6 Haziran 2024 tarihine kadar ifade vermesi gerektiği, aksi halde “ifade vermemiş” sayılacağı belirtildi.