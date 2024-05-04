Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan göçmenlere zam Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını açıkladı.

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Seçimlerin geride kalmasının ardından göreve gelen belediye başkanları ilk icraatlerini yapmaya başladı.

Bu kapsamda da Afyonkarahisar'da belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, göçmenlere yönelik alınan yeni kararları açıkladı.

Daha önce kentteki göçmenlere ait iş yerlerini kapatmasıyla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu kez de kentte yaşayan evlilik hazırlığındaki göçmenlere yönelik fahiş fiyat uygulaması ile gündemde...

Nikah ücreti 10 bin TL'ye çıkarıldı

Köksal, ''Nikah ücretleri için belirlenen fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır ifadesini ilave ettik. Belediye nikah salonu için belirlenen 400 TL olan genel giderlerin nikah bedelini onlar için 10 bin lira olarak uygulayacağız.'' açıklamasını yaptı.

Köksal, Belediye Meclisi toplantısında, Türk vatandaşlarına sunulan 400 TL’lik nikah ücretinin göçmenler için 10 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

Köksal, ''Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız normal fiyat ücretine devam edecek TC vatandaşları ancak sığınmacılar için bunu 25 katına çıkartıyoruz nikah ücretini.'' dedi.

"25 kat zamma karşı çıkıyorum"

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Emin Birliktir, Köksal'ın o sözlerine tepki gösterdi.

Birliktir, ''Ben bunlara hala misafir gözüyle bakıyorum. Misafir olmalarına da devam edilmesini istiyorum. O 25 kat zamma bireysel olarak karşı çıkıyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Bu misafirlik fazlasıyla uzadı"

Köksal, ''Şöyle misafirliğin de belli bir süresi olur. Bu misafirlik fazlasıyla uzadı. Artık onlar ev sahibi olmaya başladılar.'' dedi.

Köksal, ''Bundan sonra da bu yönde de kararlar alacağım.'' dedi.