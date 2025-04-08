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Haber Merkezi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları, sert tartışmalara sahne oldu.

CHP’li Mustafa Karanfil ile AK Partili üyeler arasında yaşanan sözlü atışmalar, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın fitilini, yolsuzluk suçlamaları ve FETÖ tartışması ateşledi.

AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Toplantı sırasında söz alan CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Karanfil, geçmiş dönem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Karanfil, "Biz Afyon halkının gözünden bakıyoruz. Siz böyle bakmadığınız için muhalefet oldunuz. Sizler daha önce ihalelerle bütün işleri yandaşlara peşkeş çektiniz." dedi.

Belediyenin şu anda kendi personeliyle masrafsız işler yaptığını ifade eden Karanfil’in bu sözleri, AK Partili meclis üyelerinin tepkisini çekti.

"BİLGİ VE BELGESİ OLAN AÇIKLAMIYORSA ŞEREFSİZDİR"

Karanfil’in sözlerine sinirlenen AK Partili meclis üyesi Mustafa Ak, "Elinde bilgi belge olan varsa ve açıklamayan varsa şerefsizdir." diyerek sert bir çıkış yaptı.

BURCU KÖKSAL İLE MAHMUT EKİCİ ARASINDA GERİLİM

Tartışmaların büyümesi üzerine ortam iyice gerildi.

Bu esnada AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici’nin, Belediye Başkanı Burcu Köksal’a parmak salladığı iddia edildi.

"ELİNİ KIRARIM SENİN"

Duruma sinirlenen CHP’li Mustafa Karanfil, Ekici’ye seslenerek, "Terbiyesiz adam. Başkana parmak sallayamazsın. Elini kırarım senin." dedi.

SALONDAN ATTIRDI

Gerilimin yükselmesiyle Burcu Köksal da Mahmut Ekici’ye sert çıktı.

Tartışmaların ardından Köksal, toplantıyı sonlandırırken AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekici’yi zabıta ekiplerini çağırarak salondan attı.