9 metre boyunda olduğu tahmin edilen ve Frigya dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı’nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları, 12 kişilik ekiple devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, Frigya döneminden kalma 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı'nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor.

12 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 1 hafta içinde 2 metreye yakın kazı yapıldı.

'Göynüş Vadisi' olarak da bilinen bölgede anıtın 3 metrelik kısmı toprak üzerinde görünürken, 6 metrelik kısmın yerin altında kaldığı değerlendirildi.

Anıtın üst kısmında sarnıç bulunduğu görüldü.

“BU ESERLER ÖZGÜN OLARAK FRİG ESERİ”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tanır, bölgedeki çalışmalara ilişkin şu sözleri kaydetti:

“506 kilometrelik geniş bir alandan bahsediyoruz, Frigya'dan bahsediyoruz ve o Frigya'nın içerisinde sonraki dönem medeniyetlerin hiç dokunmadığı, hiç zarar vermediği ya da değiştirmediği bir alandayız. Burada Maltaş tapınağını, sunağını görüyoruz. Başka burada Yılantaş'ı görüyoruz, bunun yanında Aslantaş'ı görüyoruz. Yani bu eserler özgün olarak, Frig eseri olarak net bir şekilde bu bölgede yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla bu bölgenin bir özeliği de budur, diyebilirim. İkincisi şu arkamızda görmüş olduğunuz anıt, Yazılıkaya Anıtı'yla eş değer büyüklükte, değerdedir ve üzerinde yazıt özellikle Frig yazılarının bulunduğu bir alan olarak önem arz etmektedir.





Burası kaya üzerine yapılmış anıtlardan mesela Friglerde sunak olarak daha alçak sunaklar olmakla birlikte abide şeklinde büyük görkemli yapılardan bir tanesini görüyoruz. Ulaşabildiğimiz ilk verilere göre 10.5 metre genişliğinde, 9- 9.5 metre derinliğinde bir abideyi burada göreceğiz.

Afyonkarahisar’da 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı gün yüzüne çıkıyor VİDEO



“MİLATTAN ÖNCE 7’NCİ YÜZYILA AİT”

Şu anda 1,80- 2 metreye yakın bir alanı kazdık. Buna bakarken yaklaşık 50 santim genişliğinde 1,5 metre derinliğinde bir çukurla karşılaştık. Tabii oradan daha aşağıya indiğimiz zaman daha yeni verilere ulaşacağız. Bu Maltaş Anıtı, yaklaşık olarak milattan önce 7'nci yüzyıla ait yani 2 bin 700 yıllık bir anıttan bahsediyoruz. Çevresindeki bu yapılarla beraber daha çok öne çıkan bir yapı. Şunu diyebilirim; bu bölgede 10'a yakın bu tür Frig anıtını görüyoruz.





“BİLİM İNSANLARINI BU BÖLGEYE ÇEKECEĞİZ”

İlk çalışmalarımızda anıtın 2 metre derinliğine indik ve 2 metre genişliğine ulaşmış olduk. Maltaş Anıtı'nı ortaya çıkarmakla bu kazı çalışmasıyla beraber birkaç şeyi ortaya koymuş olacağız. Bir tanesi bu çalışmayla burasını turizme kazandırmış olacağız. Diğeri bu bölgedeki Frigya anıtlarına daha çok ilgi çekmiş olacağız. Bir başkası da bilim insanlarını bu bölgeye çekeceğiz.

“KUYULU ABİDE OLARAK ÖNE ÇIKIYOR”

Maltaş bir başka özelliği de arkasında derin kuyu olması. Bu muhtemelen burada birtakım yiyecek veya hayvan, kurban kestikleri şeylerin orada sunulduğunu düşünüyoruz. Friglerde öncelikle ya yiyecek tanrıya sunulan yiyecek veya canlı hayvanı kurban ederek bu da sunuluyor. Yani önemli sunak olma özelliğini de taşıyor ve yine de kuyulu abide olarak da öne çıkıyor.”