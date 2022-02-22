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    Afyonkarahisar'da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı

    Sandıklı ilçesindeki 'Topeşe' isimli caminin 'Topbaş' olarak değiştirilmesi cemaatin tepkisi göstermesine neden oldu.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 14:45
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    Afyonkarahisar'da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar mahallesi'nde bulunan 'Topeşe Camii' adı ilçe müftülüğü tarafından 'Topbaş' olarak değiştirildi.

    Yeni tabelanın takılmasının ardından ise cami cemaati huzursuz oldu. Camide ikindi namazı sonrasında duruma tepki gösteren Erol İndere, isminin değişmesine anlam veremediklerini söyledi.

    "TOPBAŞ NEREDEN ÇIKTI"

    İndere, "Topbaş nereden çıktı. Müftülük tarafından getirilen tabelada "Topbaş" yazıyor. Eski bakır levhada yazan ve en az 50 yıllık olan tabelada topeşe yazıyor. Caminin yanındaki çeşmenin adı Topeşe, sokağın adı Topeşe" dedi.

    Bir diğer cemaat Ülfet Yıldız ise, 50 yıldır caminin adının Topeşe olarak bildiğini söyledi.

    "TOPEŞE İSMİNİN NEDEN DEĞİŞTİĞİNİ ANLAYAMADIK"

    Emekli imam İbrahim Atasever, çocukluğunun belirtilen camide geçtiğini ifade ederek, "Caminin adı hep Topeşe idi. Neden değişti anlayamadık" diye konuştu.

    Caminin 1949 yılında yapıldığı 83 yıllık cami olduğu öğrenildi.

    Afyonkarahisar da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı #1

    Afyonkarahisar da 83 yıllık cami isminin değişmesi tepki aldı #2

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