Afyonkarahisar'da CHP kongresi karıştı: 'CHP yüzyılın seçimini kaybetti' CHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve Genel Merkez Delegesi Yalçın Görgöz ile partinin Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal arasında, kongrede tansiyon yükseldi.

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İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından muhalefet cephesinde kavga üstüne kavga çıkıyor.

Üst yönetimlerde yaşanan gerilim, ilçe kongrelerine de yansıyor.

Son olarak bir gerginlik de Afyonkarahisar'da yaşandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'da CHP Emirdağ İlçe Başkanlığında kongre gerçekleştirildi.

Vekil ile il başkanı birbirine girdi

Kongrede Divan Başkanlığını CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal yaptı.

Kongrede söz alan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve Genel Merkez Delegesi Yalçın Görgöz, Köksal’ın bir önceki ilçe kongresinde kadın ve gençleri atayacağı yönünde sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

"Pozitif ayrımcılık yapacağım dedim"

Köksal ise Görgöz’ün bu açıklamasına, ‘Atayacağım demedim, destekleyeceğim ve pozitif ayrımcılık yapacağım dedim. Lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Yalan yanlış bilgiler vermeyin." diyerek yanıt verdi.

"CHP yüzyılın seçimini kaybetti"

Bunun üzerine öfkelenen Görgöz ise "Bağırarak bu şekilde bastıramazsınız. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın bunu. Bunu herkes konuşacak. CHP yüzyılın seçimini kaybetti. Özeleştiri yapmaya müsaade etmediniz, buna fırsat vermediniz, kongrelerde de sus diyeceksiniz öyle mi? Hadi oradan." diyerek kürsüye vurdu.

Kongre karıştı

Bunun üzerine bir süre sessiz kalan Köksal ise Görgöz’e dönerek yüksek bir ses tonuyla "Haddiniz bilin." diyerek bağırdı.

Gerginliğin artarak devam ettiğini gören bazı partililer Görgöz’e müdahaleye etmeye çalışırken, bazı partililer ise salonu terk etti.

Olay, partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.