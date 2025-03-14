Afyonkarahisar'da CHP'li Burcu Köksal, vekilliğini MHP'li meclis üyesine verdi

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CHP içindeki kavgalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor...

CHP’de genel merkezde yaşanan kaos, yerel yönetimlere de sıçramış durumda.

Yerel seçim sürecinde DEM Parti ile kurulan kent uzlaşına karşı çıkan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu’na yönelik net bir tavır takınmıştı.

Seçimlerin ardından ilk olarak Kemal Klıçdaroğlu’na giden Köksal’dan şimdi de dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP'Lİ ÜYE YERİNE MHP'Lİ ÜYEYE VEKALET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 'Mor Mikrofon' panelinde konuşma yapacak olan Köksal, kentten ayrılmadan önce vekillik görevini CHP'li üye yerine, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya devretti.

Köksal'ın bu kararı, tepkilere neden oldu.

"BENİM İÇİN ŞEREFTİR"

Halil İbrahim Baykara ise, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, "Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum.

Afyonkarahisar'a ve Afyonluya görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanıma da güveninden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İMAMOĞLU VE KÖKSAL KRİZİ

Yerel seçimlerde DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak kuran, il ve ilçe pazarlıkları yapan CHP, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan destek görememişti.

CHP'nin kapılarının DEM Parti'ye sonuna kadar açık olduğu görüşüne katılmayan ve bunu açıkça dile getiren Köksal, Hem İmamoğlu hem de Özgür Özel tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

"KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"

Köksal'ın "Benim kapım kimseye açık değil" sözlerini "dil sürçmesi" olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözleri düzeltmeye çalışmıştı.

Ancak Köksal, "Sözümün arkasındayım, dil sürçmesi değil" diyerek Özel’i yalanladı ve "Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDA PAR’lılarla yönetmeyeceğim" şeklinde bir açıklama yaptı.

"KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal’ın söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

7 Mart 2024’te Bakırköy’de yaptığı konuşmada, isim vermeden Köksal’ı hedef alarak, "‘Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

Bu, Köksal’a açık bir uyarıydı ve parti içindeki liderlik tartışmalarını alevlendirdi.

"O MÜTEAHHİT İSTEDİ DİYE GİTMEM"

Köksal’ın açıklamaları sonrası, İmamoğlu’nun CHP yönetimine baskı yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Bazı kaynaklara göre, İmamoğlu, Özgür Özel’i arayarak Köksal’ın ya adaylıktan çekilmesini ya da sözlerini düzeltmesini talep etti. Köksal ise bu baskıya direndi ve Özel ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, İmamoğlu’nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP’liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği öne sürüldü.

İLK ZİYARETİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OLDU

Kendi partisine gösterdiği net tavır ve sert söylemler sonrası seçim yarışını kazanan Burcu Köksal, seçim sonuçlarını andımızı okutmasıyla gündeme oturmuştu.

Köksal ayrıca, görevi devraldıktan bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

CHP'de yaşanan kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren isimlerden biri olan Köksal, Afyonkarahisar'daki parti kongresinde değişimcilerle tartışmış ve baygınlık geçirdiği de biliniyor.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA İMZA VERMEDİ

Yerel seçimlerle birlikte adeta bir krize sürüklenen bu tartışma, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında da kendini gösterdi.

Köksal, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olarak öne çıkan İmamoğlu'na imza vermeyerek tavrını bir kez daha ortaya koydu.