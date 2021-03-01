Afyonkarahisar'da çiğ köfteciyi darbeden saldırgan yeniden gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Saldırgan yeniden gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

"SADECE KENDİMİ SAVUNDUM"

Diğer yandan savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Koç, o anları anlattı.

Koç, saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyledi.

Müşterinin alkollü olduğunu gözlemlediğini anlatan Koç, "Bir acısız çiğ köfte istedi. 'Tabii' dedim, yaptım verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım?' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. Bu iki dürümü hazırlarken bana 'acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım, istersen tekrar yapayım' dedim. Kalktı geldi, 'gel tadına bak' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti. O an alkollü olduğu için ve orası benim iş yerim olduğu için karşılık vermek istemedim. O yüzden sadece kendimi savundum. Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı." dedi.

"İŞTEN ÇIKARILMADIM"

Koç, işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de "ailesinin rahat etmesi" için izin aldığını vurgulayarak, "Patronum da yardımcı oldu, 'tabii' dedi. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir durum yok. Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiç bir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu.

İşletme sahibi Abdulkadir Demirel de Yılmaz Koç'un yanında olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyada, Koç'un işten çıkarıldığıyla ilgili yanlış paylaşımlarda bulunulduğunu, bunların doğru olmadığını anlatan Demirel, "Biz 'psikolojik olarak düzelsin' diye kendisine bir süre izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı VİDEO

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Yılmaz Koç'un avukatı Betül Kayabaşı ise müvekkili Yılmaz Koç'un pandemi döneminde ailesinin geçimini sağlamaya çalışan dürüst bir genç olduğunu söyledi.

Koç'un, 23 Şubat Salı günü saat 09.00 sıralarında iş yerinde çalışırken sarhoş vaziyette iş yerine gelen müşteri tarafından saldırıya uğradığını belirten Kayabaşı, "Neyse ki iş yerinde kamera olduğundan dolayı bu menfur olay kaydedilmiştir. Soruşturma başlatılmış, dosya savcılıktadır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Sosyal medyada duyarlılık gösteren kamuoyuna teşekkür ederiz." dedi.

Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışana saldırıp, yumrukladı VİDEO