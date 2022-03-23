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    Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

    Örgütün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu Mohammad Saadı Al Alı tutuklanırken, Jarjees Doshan Zerkan Zerkan serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:30
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    Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

    Afyonkarahisar'da, DEAŞ’a yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

    2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanda 'Soldiers' (Askerler) ibaresi bulunan Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan, Yunus Emre Mahallesi’nde evinde yakalandı.

    ÖRGÜT İÇİNDE MALİYE MEMURU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Operasyonda 2018 yılında DEAŞ terör örgütünde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren Irak uyruklu Mohammad Saadı Al Alı Marulcu, mahallesindeki evinde gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı ViDEO

    Afyonkarahisar da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı #1

    ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

    Ayrıca Zerkan’ın sınır dışı edileceği öğrenildi. Irak uyruklu Mohammad Saadı Al Alı ise, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Afyonkarahisar da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı #2

    Afyonkarahisar da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı #3

    Afyonkarahisar da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı #4

    Afyonkarahisar da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı #5


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