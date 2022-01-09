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    Afyonkarahisar'da evlerin kapısına erzak bırakan kişi kaymakam çıktı

    Gece saatlerinde vatandaşların kapılarına erzak bırakıp giden kişinin Kaymakam Taner Bolat olduğu öğrenilirken, bu yardımı vatandaşları rencide etmemek adına yaptığı öğrenildi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 12:40
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    Afyonkarahisar'da evlerin kapısına erzak bırakan kişi kaymakam çıktı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir süredir geceleri yardıma muhtaç kişilerin evlerine erzak bırakan kişinin kim olduğu merak konusu olurken, erzak bırakan kişinin dün gece Kaymakam Taner Bolat olduğu ortaya çıktı.

    VATANDAŞLARI RENCİDE ETMEMEK ADINA KAPILARINA ERZAK BIRAKIP GİDİYOR

    Kaymakam Bolat’ın yaklaşık 2 haftadan bu yana şoförü ile birlikte aracı ile yardıma muhtaç kişilerin adreslerine gece geç saatlerde gittiği ve erzakları bıraktıktan sonra kapıları çalıp ev sahiplerini uyandırdıktan sonra ayrıldığı öğrenildi.

    KAYMAKAM ERZAK BIRAKIRKEN YAKALANDI

    Erzak bırakan kişinin kim olduğu bir süredir ilçede merak konusu olurken, Kaymakam Bolat dün gece mahalleliye erzak bırakırken yakalandı.

    Herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Bolat’ın aracının bagajından çıkardığı erzak poşetini şoförü ile birlikte bir vatandaşın evine taşıdığı görüldü.

    Afyonkarahisar da evlerin kapısına erzak bırakan kişi kaymakam çıktı #1

    Afyonkarahisar da evlerin kapısına erzak bırakan kişi kaymakam çıktı #2


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