Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ yakalandı

KHK ile kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen örgütün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ Nizamettin Yıldız, Afyonkarahisar’da yakalandı.

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Yapılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen Nizamettin Yıldız’ın yerini tespit etti.

DUMLUPINAR MAHALLESİ’NDE GÖZALTINA ALINDI

Örgütün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ olduğu belirlenen firari hükümlü Nizamettin Yıldız, Afyonkarahisar’da Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANICI OLDUĞU BELİRLENDİ

ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü Nizamettin Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.