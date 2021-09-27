Euro
10.3745
-0.57%
Dolar
8.8567
-0.1%
Altın
498.5
-0.11%
Borsa
1.395
0.72%
Bitcoin
389.157
4.01%
EXEN Coin
20.99
-4.63%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ yakalandı

    KHK ile kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen örgütün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ Nizamettin Yıldız, Afyonkarahisar’da yakalandı.
    • AA
    • 27.09.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ yakalandı

    Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Yapılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edilen Nizamettin Yıldız’ın yerini tespit etti.

    DUMLUPINAR MAHALLESİ’NDE GÖZALTINA ALINDI

    Örgütün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ olduğu belirlenen firari hükümlü Nizamettin Yıldız, Afyonkarahisar’da Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

    BYLOCK KULLANICI OLDUĞU BELİRLENDİ

    ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü Nizamettin Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir