Afyonkarahisar'da gassalın görevimizin başındayız paylaşımı

Şuhut Devlet Hastanesi morgunda gassal olarak görev yapan şahıs, ellerini cenazenin üzerine koyarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar'ın paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta "Yorgun hissediyor" emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLDUĞUMUZ DOĞRUDUR"

Fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sayar,“An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü'nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.