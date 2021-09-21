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    Afyonkarahisar'da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu

    Bolvadin Kaymakamlığına yeni atanan Taner Bolat, alışageldik kaymakam imajının dışına çıkarak adeta halkın arasına karıştı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 16:18
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    Afyonkarahisar'da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu

    Afyonkarahisar'da Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, göreve gelir gelmez adeta ilçe halkının sevgilisi oldu.

    Makamda oturmaktan ziyade sürekli sokakta halkın içinde olan Kaymakam Bolat, kimi zaman kadınlarla ev önü sohbetlerine katılıyor kimi zamansa çat kapı gittiği herhangi bir dükkanda esnaflarla çay sohbeti yapıp, sıkıntılarını dinliyor.

    HALKIN SEVGİSİNİ KAZANDI

    Çoğunlukla korumasız gezen Kaymakam Bolat, pazar alışverişlerini dahi kendisi yapıyor.

    Kaymakam Bolat’ın bu tavrı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken aynı zamanda kendisine de her fırsatta teşekkür ve dua etmeyi ihmal etmiyorlar.

    Afyonkarahisar da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu #1

    Afyonkarahisar da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu #2

    Afyonkarahisar da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu #3

    Afyonkarahisar da halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu #4

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