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İHA

Afyonkarahisar'da Ali Sevim, kardeşi Cengiz Sevim ile yaklaşık 15 yıl önce mahallede 3 katlı bir bina yaptı.

Ardından Ali Sevim binanın ikinci katındaki daireye, kardeşi ise bir üst katındaki daireye yerleşerek yaşamaya başladılar.

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

Fakat bir süre sonra Ali Sevim, evinin mutfak ve banyosunun tavanın rutubetlendiğini daha sonra da su damladığını fark etti.

Durumu kardeşine söyleyerek sorunun çözülmesini istedi.

Ancak taraflar arasında 'sen yaptır, ben yaptır' gerginliği yaşanınca konu mahkemeye taşındı.

"TADİLATI BEN YAPTIRACAĞIM" DEDİ

Sonrasında Cengiz Sevim, çıktığı mahkemede tadilatı yaptıracağını söyleyerek beraat etti.

Olaydan birkaç yıl sonrasında ise Cengiz Sevim vefat etti.

MUTFAK DOLAPLARI YERLE BİR OLDU

Ancak mutfak ve banyo tavanındaki sorun artarak devam etti ve mutfak dolabının üst bölümü, sahur saatlerinde büyük bir gürültü ile montelendiği yerden aşağı düştü.

Şans eseri o esnada mutfakta kimsenin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

"ORTADA İNAT VE DARGINLIK VAR"

Ali Cengiz, büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı anlatarak şu sözleri kullandı:

Kardeşim öldükten sonra hanımına laf anlatamadık. Su sızıntısını bize de yaptırmıyor, kendisi de yaptırmıyor ve sonunda mutfak dolabı uçtu. Eşim ve ben bu yüzden ölüm tehlikesi atlattık.



Eğer olay esnasında birimiz burada olsaydık, yoğun bakımda olabilirdik, yaptırmadığı için böyle oldu. Ortada inat ve dargınlık var. ‘Benden dolayı değil’ diyerek bilerek yaptırmak istemiyor. Evim yaklaşık 15 yıldır bu halde.

"MAHKEMEDEN CAYDIRICI BİR CEZA ÇIKMADI"

Olay esnasında deprem olduğunu sandıklarını ifade eden Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Depremden kötü oldu. Çok kötü uçtu dolap. Mahkemeye verdim rahmetli kardeşimi, mahkemeden de caydırıcı bir ceza çıkmadığı için durum böyle oldu. Olaydan yani mutfak dolabının uçmasının ardından avukatımızla tekrar görüştük. Yeni bir dava açılması için girişimlere başladı.

Öte yandan, iddiaların odağındaki N.S., ise konuşmaktan çekinerek, soruları yanıtsız bıraktı.