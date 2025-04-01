Afyonkarahisar'da kavşakta korkutan kaza: 3 yaralı

İHA
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan S.I. idaresindeki araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Kazanın kesin sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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