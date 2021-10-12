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Afyonkarahisar'da kaza yapan servis şoförüne tutuklama

Afyonkarahisar'da kaza yapan servis şoförüne tutuklama

5 öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü A.Ş., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.