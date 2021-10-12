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    Afyonkarahisar'da kaza yapan servis şoförüne tutuklama

    Afyonkarahisar'da kaza yapan servis şoförüne tutuklama

    5 öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü A.Ş., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.
    • AA
    • 12.10.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:28
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    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı servis, dün sabah saatlerinde ağaçlara çarpıp devrilmişti.

    Servisin ortadan ikiye bölündüğü kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci ise yaralanmıştı.

    Kazadan yara almadan kurtulan şoför A.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    TUTUKLAMA KARARI

    A.Ş.'nin, jandarmadaki işlemleri bugün tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar'da kaza yapan servis şoförüne tutuklama VİDEO

    AŞIRI HIZ İDDİALARINA YANIT: NORMAL KULLANIYORDUM

    Adliye çıkışında gazetecilerin "Aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.

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