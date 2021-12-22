Afyonkarahisar'da kız çocuğuna tacizde bulunan sapık tutuklandı

Duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs, serbest kalmasının ardından ikinci kez gözaltına alındı. Mahkeme şahıs hakkında tutuklama kararı verdi.

Afyonkarahisar'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası H.K. (36), içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunmuştu.

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine iğrenç olaya apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları müdahale etmişti.

YAKANALIP SERBEST KALDI

Şahsı darbeden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler H.K.'yı gözaltına aldı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da 3 çocuk babası adam, 11 yaşındaki kızı taciz etti

İKİNCİ GÖZALTINDA TUTUKLANDI

Daha önce de evli bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürülen H.K., serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında polis tarafından tekrar gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.