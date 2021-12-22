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- Afyonkarahisar'da kız çocuğuna tacizde bulunan sapık tutuklandı
Afyonkarahisar'da kız çocuğuna tacizde bulunan sapık tutuklandı
- İHA
- 22.12.2021 - 12:11
Afyonkarahisar'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası H.K. (36), içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunmuştu.
Çocuğun yardım çığlıkları üzerine iğrenç olaya apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları müdahale etmişti.
YAKANALIP SERBEST KALDI
Şahsı darbeden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler H.K.'yı gözaltına aldı.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da 3 çocuk babası adam, 11 yaşındaki kızı taciz etti
İKİNCİ GÖZALTINDA TUTUKLANDI
Daha önce de evli bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürülen H.K., serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında polis tarafından tekrar gözaltına alındı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.