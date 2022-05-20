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    Afyonkarahisar'da köpek havlaması paniğe sebep oldu

    Oto yıkamacıda kangal cinsi köpeğin içeriye girmekte olan genci korkutma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 20.05.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 16:54
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    Afyonkarahisar'da köpek havlaması paniğe sebep oldu

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde oto yıkamacılık yapan Mehmet Ali Oduncu'nun yetiştirdiği kangal cinsi yavru köpeğin içeriye girmek üzere olan bir genci kovalayıp korkuttuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde bir anda içeri giren gence yavru köpek bir anda havlayarak saldırıyor. Korkudan bir anda sıçrayan gencin kaçtığı anlar ise anbean görüntülere yansıyor.

    "İnsanlara karşı sosyal bir iletişimi var"

    İHA'ya o anları anlatan iş yerinin sahibi Mehmet Ali Oduncu, "O gün bayram arifesiydi. İşlerimizin bir yoğunluğu vardı. Benim çırağın arkadaşıydı kendisi kapıdan girince oda onu korkuttu birden bire. Kendini savunmaya aldı. Böyle bir görüntü oluştu. Yörük ismindeki köpeğimizin aşılarını yaptırdık. Her hafta duşunu yapıyor insanlara karşı sosyal bir iletişimi var." dedi.

    Afyonkarahisar'da köpek havlaması paniğe sebep oldu VİDEO


    Afyonkarahisar da köpek havlaması paniğe sebep oldu #1

    Afyonkarahisar da köpek havlaması paniğe sebep oldu #2

    Afyonkarahisar da köpek havlaması paniğe sebep oldu #3


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