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DHA

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı.

Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

KAFA ÜSTÜ AŞAĞI DÜŞTÜ

Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü.

Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı.

GEYİK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi.

Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

"ATLARSA YARALANIR"

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, 'Atlayacak. Atlarsa yaralanır' dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.