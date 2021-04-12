Yasağa rağmen otel diskosunda bir araya gelen onlarca kişi, salgın tedbirlerini hiçe sayarak müzik eşliğinde eğlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hizmet veren termal bir otelin diskosunda geçtiğimiz hafta sonu çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Müşterilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde, sayıları yaklaşık 15’i bulan tatilcilerin doyasıya eğlendikleri gözlendi.

KORONAYI UNUTUP DANS ETTİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında müzikli eğlencelerin yasak olmasına rağmen bir araya gelen tatilciler, saatlerce dans etti. Eğlenen kişilerin maske ve sosyal mesafe gibi kuralları da hiçe saydıkları görüldü.

Diskodaki eğlence ile ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Afyonkarahisar’da otel diskosunda eğlence VİDEO