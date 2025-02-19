İHA
Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kırkpınar yakınlarında sabaha karşı yaşanan kazada S.Ç., otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil şoförü, İ.E.'nin sürücülüğünü yaptığı kamyonete arkadan çaptı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası otomobilde sıkışarak çeşitli yerlerinden yaralanan S.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün durumun ağır olduğu paylaşıldı.
OTOMOBİL KULLANILAMAYACAK HALE GELDİ
Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil, olayın şiddetini gözler önüne serdi.
Kamyon şoförü İ.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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