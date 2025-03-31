Afyonkarahisar’da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde A.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarına park etmek isteyen H.B.’nin kullandığı traktöre çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.Ç. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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