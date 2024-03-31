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Afyonkarahisar'da seçim kavgası: 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da seçim kavgası: 1 kişi yaralandı Oy verme işleminin yapıldığı sırada muhtar ve muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavga 1 kişi bıçaklanırken, yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.