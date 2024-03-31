Yerel seçim sandıkları kapandı, oylar açıklanmaya devam ediyor.
Afyonkarahisar'da oy verme işlemleri sırasında gergin anlar yaşandı.
Muhtar yakınları arasında kavga çıktı
Kent merkezi Akcin Mahallesi'nde oy kullanma işleminin yapıldığı Akcin İlkokulu'nda mevcut mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip muhtarlardan birinin aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Bacağından yaralandı
Çıkan kavga üzerine rakip muhtarın yeğeni olduğu öğrenilen ve Y.B., isimli bir genç Kaplan’ı bacağından bıçakladı.
Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile Kaplan, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Y.B., isimli şahıs ise polis ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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