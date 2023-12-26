Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın defnedileceği köyde vatandaşlar, "Siz DEM'lenirken biz şehit verdik" yazılı pankartı asarak teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

İHA

Kahraman şehitler için cenaze törenleri düzenleniyor.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazelerde, şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Aynı zamanda teröre ve destekçilerine tepkiler gösterildi.

Şehidin evine Türk bayrakları ve pankart asıldı

Bunlardan biri de kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinde oldu.

Şehit Günay'ın aziz naaşı Afyonkarahisar'a götürüldü. Baba ocağında acılı bekleyiş sürerken köy sakinleri, bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.

Gündem oldu

Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

Söz konusu pankart sosyal medyada gündem oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)