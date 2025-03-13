Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçleri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen son operasyonlara dair ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

YAKALANAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığınca "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.