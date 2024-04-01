Afyonkarahisar'da tepki çeken görüntüler sandığa yansıdı Çakarlı ve lüks bir araçla halkı selamladığı görüntüler tepki çeken Hüseyin Ceylan Uluçay, sandıktan çıkan yüzde 19'luk oy farkıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Burcu Köksal'a kaptırdı.

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Sandık başına gidildi, oylar kullanıldı ve yeni yerel yöneticiler belirlendi.

Kıran kırana geçen seçim mücadelesinde birbirinden dikkat çeken sonuçlar geldi.

O yerlerden biri de Afyonkarahisar'dı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Burcu Köksal kazandı.

Afyonkarahisar'da sürpriz sonuç: CHP'li Köksal farkla kazandı

CHP'li Köksal, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50,73 oy aldı.

Köksal'ın en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 31,82'de kaldı.

Burcu Köksal 67 bin 85 oy alırken, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da 42 bin 62 oy almış oldu.

İki aday arasında yüzde 19'luk bir oy farkı ortaya çıkarken AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay'ın seçim sürecindeki bir videosu akıllara geldi.

AK Partili ismin o paylaşımı tepki çekti

Çakarlı lüks aracıyla Afyonkarahisar halkını selamlayan Uluçay, yayınlanan görüntülerin ardından tepki çekti.

Tepki çeken görüntüler de daha sonra Uluçay'ın sandıkta karşısına çıktı.

Böylelikle AK Parti, 2019'de Mehmet Zeybek'le kazandığı Afyonkarahisar'ı kaybetmiş oldu.