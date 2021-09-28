Afyonkarahisar’da tır, minibüs ve otomobile çarptı

Dinar ilçesinde ışık ihlali yapan tır kavşakta, minibüs ve otomobile çarptı. Gerçekleşen kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında Zülküf T. idaresindeki tır, yokuş yukarı çıktığı esnada, ışık ihlali yapması sonucu önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Y.’nin kullandığı minibüse ardından Fatih K. yönetimindeki otomobile çarptı.

100 METRE İLERDE DURABİLDİ

Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.

4 kişinin yaralandığı kazanın ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri ise tır sürücüsünün ışık ihlali yaptığını gözler önüne sererken, çarpma anında ise minibüsü savrulup yanındaki otomobile çarpması anbean kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Kazada ayıca tır çarpışmanın ardından kullanılmaz hale geldi.

Afyonkarahisar’da tır, minibüs ve otomobile ile çarpıştı VİDEO