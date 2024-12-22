Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

İHA
Afyonkarahisar'da henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı.
18 KİŞİ YARALANDI
Kazada 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sadık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, ekipler karayolundaki trafiğin normale dönmesi için yoğun bir uğraş veriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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