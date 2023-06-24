Afyonkarahisar'dan 24 saatte 135 bin araç geçti Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluştu. Antalya, İzmir, Konya gibi illere gitmek için Afyonkarahisar'dan geçen araç sayısı 24 saatte 135 bin oldu.

DHA Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da bayram tatili için yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafikte aksama olmaması için çalışma yaptı. Yapılan ölçümlere göre Afyonkarahisar'dan son 24 saatte 135 bin civarında araç geçti. Trafik ekipleri görev başında Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bayram tatili süresince görev yapacak. 9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'da 52 ekip ve 103 personel görev alacak. "Trafik çok yoğun" Ankara'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden araçtaki Aydın Özdemir şu ifadeleri kullandı: Trafik bayağı yoğun. Geç saatte de olsa Didim'e gitmeyi umut ediyoruz. Afyonkarahisar'ın çevre yolunu 1 saatte geçtik. Ankara çıkışında da trafik vardı. Ankara'da Temelli'den sonra trafik yoğunluğu var. Gaziantep'ten İzmir'e tatile giden Ömer Öztürk de "Şu çileye bak. 3 saattir bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.