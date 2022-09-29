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    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı'nın annesi hayatını kaybetti

    Hakkâri’deki terör saldırısında şehit olan Muhammed Arı’nın Afyonkarahisar’daki annesi Havva Arı hayatını kaybetti. Anne Arı, 6 yıl sonra oğlunun yanına gömülecek.
    • 29.09.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:30
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    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı'nın annesi hayatını kaybetti

    13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin ateşi üzerine çatışma çıkmış, hain saldırı sonrası 6 asker şehit düşmüştü.

    Şehit askerlerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Arı, Afyonkarahisar’da toprağa verilmişti.

    “Muhammed'in yanına, beni de gömün”

    Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin annesi Havva Arı, “Oğlum sana kara toprak yakışmadı kuzum. Muhammed'im kuzum, çatık kaşlı Muhammed'im vallahi dayanamam ben sana kuzum. Beni de gömün Muhammed'in yanına, beni de gömün. Ben gireyim o kara toprağa, kurban olurum sana. Kara topraklar soğuktur ben ısıtırım kuzum seni, ne olur beni de gömün yanına.” diyerek ağlamıştı.

    Oğlunun yanına defnedilecek

    Anne Arı, oğlunun acısına 6 yıl dayanabildi.

    Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde ikamet eden Havva Arı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Havva Arı, bugün öğlen namazına müteakip Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verilecek.

    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı nın annesi hayatını kaybetti #1

    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı nın annesi hayatını kaybetti #2

    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı nın annesi hayatını kaybetti #3

    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı nın annesi hayatını kaybetti #4

    Afyonkarahisarlı şehit Muhammed Arı nın annesi hayatını kaybetti #5


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