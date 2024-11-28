Ağaç talanı yapan Suavi'nin eski 'çevreci' paylaşımları

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Şarkıcı Suavi'nin ağaç talan skandalı gündemde...

Bodrum'daki arazisine villalar dikmek için kolları sıvayan Mehmet Suavi Saygan’ın ağaç talanı yaptığı belirlendi.

Suavi'nin Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projesindeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi.

ÇEVRECİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince konu hakkında inceleme başlatılırken Suavi'nin 'çevreci' eski paylaşımları akıllara geldi.

Birçok toplumsal olayda 'çevreci' tavırlarla provokasyona kalkışan ve kendi arazilerinde bu hassasiyetten uzak duran diğer ünlüler gibi Suavi'nin de çevreciliğinin içi boş çıkmış oldu.

Suavi'nin de Muğla'nın Akbelen mevkiindeki açılması planlanan maden için yaşanan protestolara 'ağaçlar kesilmesin' diyerek destek verdiği ortaya çıktı.

AĞACI BAŞKASI KESİNCE VATAN HAİNİ...

Suavi o günlerdeki protestolara yoğun destek verirken yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "Muğla / Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiç bir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler... Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.