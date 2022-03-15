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    'Ağaçlı Yol' ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu...

    "Ağaçlı yol" olarak da bilinen Çırağan Caddesi üzerinde bulunan çınar ağaçları, belediye tarafından kesildi. Nedeni ise ağaçların kansere yakalanması ve devrilme riski olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 10:25
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    'Ağaçlı Yol' ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu...

    İstanbul'da Beşiktaş - Ortaköy arasında bulunan Çırağan Caddesi, ağaçlı manzarası ile "İstanbul'un en güzel caddesi" olarak anılıyor.

    Yol boyunca uzanan çınar ağaçları, yüzyıllardır orada. Öyle ki caddeyi tarif etmek için "Ağaçlı yol" demek yeterli...

    Ancak yoldan geçenler, artık üzücü bir manzara ile karşılaşıyor.

    Her daim kalabalık olan caddenin eski halinden eser kalmadı.

    ÇIRAĞAN, ÇINARSIZ KALDI

    Çırağan Caddesi'ndeki 'korumaya değer' konumunda olan 112 çınar ağacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesildi.

    Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı.

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #1

    SON HALİ YÜREK BURKTU

     

    Sosyal medyada caddenin önceki ve sonraki halini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

    Gezi Parkında ağaçları bahane ederek eylem başlatan çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkat çekti.

    İşte "Ağaçlı yol"un son hali...

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #2

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #3

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #4

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #5

    Ağaçlı Yol ağaçsız kaldı! Sebebi belli oldu, son hali yürek burktu... #6


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