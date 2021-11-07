Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilçenin en büyük parkı olan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Park’ında ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

İstanbul Çekmeköy'de sabahın erken saatlerinde parkta yürüyüş yapan vatandaşın kedisi kaçarak parktaki yüksek bir ağacın tepesine çıktı.

Kedisi ağaçta mahsur kalan vatandaşın imdadına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yetişti.

Parkta yürüyüş yapan Başkan Poyraz, park ve bahçeler ekiplerinin vincini kullanarak ağaçta mahsur kalan kediyi elleriyle kurtarıp sahibine teslim etti.

Çevrede olayı merakla takip eden vatandaşlar kurtarma operasyonu sonrası Başkan Poyraz’ı alkışlarla tebrik ettiler.

"ONLAR BİZE ALLAH'IN EMANETİ"

Poyraz ise "Biz her sabah parklarımızda yürüyüş yapıyoruz. Bugün de Doğa Parkımızdaydık. Vatandaşımızın kedisinin ağaca çıkıp inemediğini görünce müdahale ettik. Bugün biz bu müdahaleyi gerçekleştirdik ama ekiplerimiz her gün onlarca vakaya müdahale ediyorlar. Sokaktaki canlar bize Allah’ın emaneti." ifadelerine yer verdi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kurtardı