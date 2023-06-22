Ağda bantlarıyla işkence yapılan kedi bulundu: Üsküdar Belediyesi sahip çıktı Üzerine ağda bantları yapıştırılmış görüntüsüyle sosyal medyada gündeme gelen kedi, Üsküdar Belediyesi ekiplerince bulunarak Minik Dostlar Kliniği'nde tedavi altına alındı.

AA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde üzerine ağda bantları yapıştırılmış zor durumdaki bir kedi, sosyal medya gündem oldu.

Kedinin zor durumdaki görüntüsünü paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcısı, hayvanın bulunarak bu durumdan kurtulması için seferber oldu.

Üsküdar Belediyesi harekete geçti

Dün paylaşılan görüntüdeki kedinin, Üsküdar ilçesi sınırlarında olduğu bilgisi üzerine Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, akşam saatlerinde kediyi Burhaniye Mahallesi'nde bularak, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Minik Dostlar Kliniği'ne getirdi. Üzerindeki ağda bantlarından tamamen kurtarılan kedi, tedaviye alındı

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, yaptığı açıklamada, kedinin durumunu "Ağda bantlarıyla kedinin üzerine işkencevari bir operasyon yapmış birileri." şeklinde ifade etti.

"Çalışma arkadaşlarımız kediyi buldu ve kliniğimize getirdi"

Olay Üsküdar bölgesinde yaşandığı için sosyal medyada belediye başkanı ve veteriner işleri müdürlüğünü etiketleyerek paylaşımlar yapıldığını anlatan Uzunali, şöyle konuştu:

Kedinin bu halini gördükten sonra başkanımızın talimatıyla araştırmaya başladık. Binlerce tweet atılmıştı. Bu binlerce tweet'in içerisini taradık ve bir tanesinde bir sokak isminin geçtiğini gördük. Burhaniye Mahallesi'ndeki sokak ismini görünce, ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik ve Nuri Bey Sokak civarında üç sokak ileri, üç sokak geri olacak şekilde geniş bir alanda aramaya başladık. Ekiplerimiz akşam üzeri kedinin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Daha sonra gidip arkadaşlarımız, kediyi sakin bir şekilde bulunduğu yerden alıp kliniğimize getirdi.

"Sahiplenmek için müracaat edenler oldu"

Uzunali, kendinin kendini temizleme güdüsüyle üzerindeki yapışkan bantların bir kısmını çıkardığını belirterek, ekiplerce bulunduktan sonra tamamen temizlendiğini aktardı.

Tüylere yapışan kısımların da tıraş edildiğini belirten Uzunali, şöyle devam etti:

Gerekli tedavisi, ilk bakımı yapıldı. Vitaminleri verildi. Kedinin gözünde bir sıkıntı var. Asıl sıkıntılardan bir tanesi o. Göz tedavisine başladı arkadaşlar. Sahiplenmek için müracaat edenler oldu. Kedimiz inşallah yeni yuvasında sağlıklı şekilde hayatına devam edecek. Şu anda Üsküdar Belediyesinin Minik Dostlar Kliniğinde, şefkatli ellerde tedavisine devam ediliyor.

Hilmi Türkmen son durumunu paylaştı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kedinin tedavisine ilişkin Twitter hesabından görüntüler paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkmen şu ifadeleri kullandı: