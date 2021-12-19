AGİ asgari ücrete dahil mi? Vedat Bilgin'den net açıklama!

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte AGİ konusunda birçok soru işareti oluşmaya başladı. Peki, "AGİ asgari ücrete dahil mi?" Sorunun cevabını Bakan Bilgin verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından bazı kafa karışıklıkları oluşurken, Kamuoyunda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) gündeme getirildi.

AGi ile ilgili son durumu ve asgari ücrete nasıl yansıyacağını merak edenler, "AGİ asgari ücrete dahil mi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Bu konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında bilgi verdi.

Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte Bakan Vedat Bilgin o açıklaması...

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merak edilenleri yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün gruplarına yansıyacak." dedi.