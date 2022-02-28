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    Ukrayna'da ağzında sigarayla mayın taşıyan sivil

    Ülkede savaş çanları çalarken, bir Ukraynalının ağızındaki sigarayla mayın taşıdığı görüntüler gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:33
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    Ukrayna'da ağzında sigarayla mayın taşıyan sivil

    Rus güçlerinin Ukrayna'yı işgali devam ediyor.

    Sivillerin de hayatını kaybettiği askeri müdahalede Ukraynalı vatandaşların bir kısmı ülkeyi terk etmeye başladı.

    Geri kalan vatandaşların da sığınaklarda günlerini geçirirken, bir Ukrayna vatandaşının sosyal medyada yayılan görüntüleri viral oldu.

    AĞIZINDA SİGARA ELİNDE MAYIN

    Elinde mayın taşıdığı iddia edilen Ukraynalının ağızındaki sigara, tehlike oluşturduğu söylemiyle tepki topladı.

    İşte o anlar...

    Ağızında sigarayla mayın taşıyan Ukraynalı tepki topladı ViDEO


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