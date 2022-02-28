Ukrayna'da ağzında sigarayla mayın taşıyan sivil

Ülkede savaş çanları çalarken, bir Ukraynalının ağızındaki sigarayla mayın taşıdığı görüntüler gündeme oturdu.

Rus güçlerinin Ukrayna'yı işgali devam ediyor.

Sivillerin de hayatını kaybettiği askeri müdahalede Ukraynalı vatandaşların bir kısmı ülkeyi terk etmeye başladı.

Geri kalan vatandaşların da sığınaklarda günlerini geçirirken, bir Ukrayna vatandaşının sosyal medyada yayılan görüntüleri viral oldu.

AĞIZINDA SİGARA ELİNDE MAYIN

Elinde mayın taşıdığı iddia edilen Ukraynalının ağızındaki sigara, tehlike oluşturduğu söylemiyle tepki topladı.

İşte o anlar...

Ağızında sigarayla mayın taşıyan Ukraynalı tepki topladı ViDEO