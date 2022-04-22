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    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL

    Binboğa Dağı eteklerinde baharın gelişiyle çiçek açan ters laleler, adeta görsel şölen oluşturuyor.
    • 22.04.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:33
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    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL

    Nisan ayında çiçek açan 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açmaya başladı.

    "Ters lalelerinin sökülmesinin cezası 80 bin TL"

    Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılarından Doğan Yenigül, "Ters laleler nisan ayında açar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yapraklıdır. Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 80 bin TL’dir. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmakta. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir." dedi.

    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL #1

    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL #2

    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL #3

    Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL #4


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