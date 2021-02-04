Agorafobi nedir, belirtileri nelerdir? Agorafobi sebepleri nelerdir, nasıl geçer?

Agorafobi belirtileri ve nedenleri, TV yayın akışında bulunan Agorafobi filmi nedeniyle merak konusu oldu. Peki Agorafobi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte agorafobiye dair bilgiler..

En sık görülen fobiler arasında yer alan agorafobi, günlük hayatta oldukça stres yaratan bir durumdur.

Kişilerin, panik atak geçireceklerini düşündükleri açık ve kapalı alanlara gidememe ve o tür yerlerde duramama durumuna agorafobi adı verilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda panik atak yüzünden sıkıntı yaşayan insanların en çok alışveriş merkezi, sinema, tiyatro gibi kapalı alanlar, uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçları, tünel, asansör gibi yerlerden kaçınma davranışı gösterdiği bulunmuştur.

Peki agorafobi olduğunuzu nasıl anlarsınız? Agorafobi belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte agorafobi hakkında merak edilenler..

AGORAFOBİ NEDİR?

“Agorafobi“ (eski yunanca) “alan korkusu”dur.

Mağdur kişi, evi terketmekten, kamuya açık yerlerde bulunmaktan, alışveriş merkezlerine veya dükkanlara girmekten, kalabalık içerisinde, sinemalarda veya dar ve kapalı odalarda bulunmaktan, ya da trenle, otobüsle veya uçakla seyahat etmekten korkar.

Bu nedenle ya bu yerlere gitmekten kaçınır ya da oralarda bulunduğu sürece büyük korkular yaşar. Panik ataklar ve agorafobi çoğunlukla birlikte ortaya çıkar.

Agorafobi yetişkinlerin % 1.7'sini etkilerken, kadınlar erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilenmektedir.

AGORAFOBİ NEDENLERİ

Agorafobi, çeşitli nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Bu nedenler, 3 farklı gruba ayrılır. Bunlar;

Biyolojik faktörler

Genetik faktörler

Psikososyal faktörlerden oluşur.

Biyolojik faktörler, sinir sistemindeki bağlantılarda meydana gelen sorunlardan dolayı oluşmaktadır. Genetik faktörler, ailesinde agorafobi bulunan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirtmektedir. Psikososyal faktörler, çocukluk döneminde yaşanan bazı olaylardan dolayı oluştuğu belirtilmektedir.

AGORAFOBİ BELİRTİLERİ

Kalp çarpıntısı

Hızlı soluk alıp verme

Göğüste ağrı

Nefes darlığı

Terleme

Titreme

Baş dönmesi

Korku

Mide bulantısı

Endişe

Ölecekmiş hissi

Bayılacakmış hissi

Uyuşma

Karıncalanma

AGORAFOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Agorafobi, birtakım ilaçlarla tedavi edilmesi mümkün olan bir bozukluktur.

Ayrıca kişi bilinçlendirilerek, mantık çerçevesinde bunun kaynağını düşünmesi, korkunun kaynağının üzerine gitmesi, hızlı soluk almalarının azaltılarak normal nefes almalarını sağlamak gibi yöntemlerle bu korkuyu yenmelerine etki sağlamaktadır.

İlaç tedavisinden daha etkili olan bilinçsel tedaviyle daha uzun ve kalıcı olması sağlanmaktadır.

Mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.